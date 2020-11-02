  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de inşaat harcamaları eylülde beklentiyi karşılayamadı
Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları eylülde beklentiyi karşılayamadı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:51:46 -
ABD'de inşaat harcamaları eylülde beklentiyi karşılayamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, eylülde aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Kaydettiği sınırlı artışla piyasa beklentilerinin altında kalan verinin eylülde yüzde 1 artması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında ağustos ayında yaşanan artış ise yüzde 1,4'ten yüzde 0,8'e revize edildi.

Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki değişimde, özel sektör inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki artışın kamu inşaat harcamalarındaki azalışla dengelenmesi etkili oldu. Özel sektör inşaat projeleri eylülde yüzde 0,9 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,7 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 1,5 artış kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var
Gündem

Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından çarpıcı bir konuya dikkat ..
Türkiye'de yılın ilk karı yağdı
Gündem

Türkiye'de yılın ilk karı yağdı

Türkiye'de yılın ilk karı Kars'ın Sarıkamış ilçesine yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Gid..
Ermenistan'dan kahkaha attıran iddia: Onlar, Azerbaycan için savaşıyor
Dünya

Ermenistan'dan kahkaha attıran iddia: Onlar, Azerbaycan için savaşıyor

Azerbaycan ordusu tarafından cephede darmadağın edilen işgalci Ermenistan'dan komik iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Suriyelilerin v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay