ABD’de İlhan Ömer üzerinden ırkçılık!

Yakup Sarıçiçek

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Foxnews kanalının sunucularından Tucker Carlson, kendi adını taşıyan programında İlhan Ömer hakkında skandal sözler sarf etti. Ömer’in ABD’yi her fırsatta kötülediğini iddia eden Carlson, “İlhan Ömer göçmenlik uygulamasının ülkemiz için tehlikeli olabileceğinin yaşayan kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Tucker Carlson’un sözlerine sosyal medya aracılığıyla cevap veren Ömer ise, “Yalan söylemeyeceğim, böyle ırkçı bir ahmağın benim kongredeki yerim hakkında ağlamasını izlemek bir bakıma eğlenceli. Hiçbir yalan benim bu ülkeye olan sevgimi yok etmeyecek” dedi.