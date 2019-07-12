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ABD’de İlhan Ömer üzerinden ırkçılık!

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Foxnews kanalının sunucularından Tucker Carlson, kendi adını taşıyan programında İlhan Ömer hakkında skandal sözler sarf etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:04
ABD’de İlhan Ömer üzerinden ırkçılık!

 Yakup Sarıçiçek 

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Foxnews kanalının sunucularından Tucker Carlson, kendi adını taşıyan programında İlhan Ömer hakkında skandal sözler sarf etti. Ömer’in ABD’yi her fırsatta kötülediğini iddia eden Carlson, “İlhan Ömer göçmenlik uygulamasının ülkemiz için tehlikeli olabileceğinin yaşayan kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Tucker Carlson’un sözlerine sosyal medya aracılığıyla cevap veren Ömer ise, “Yalan söylemeyeceğim, böyle ırkçı bir ahmağın benim kongredeki yerim hakkında ağlamasını izlemek bir bakıma eğlenceli. Hiçbir yalan benim bu ülkeye olan sevgimi yok etmeyecek” dedi.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:04
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Foxnews
  3. Tucker Carlson
  4. sosyal medya
  5. ırkçılık

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