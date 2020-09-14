ABD'de ilginç olay!

ABD'nin Ohio eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi.

Ohio'da yaşayan bir grup öğrenci, aralarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişilerin de bulunduğu 20 kişi ile beraber ev partisi düzenledi.

Skandal Olay, Ohio'daki Oxford Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı video ile ortaya çıktı.

E.Walnut Caddesi'nde cumartesi günü devriye gezen bir polis aracı, karantina kurallarını ihlal ederek geniş katılımlı bir parti yapılan evin önünde durdu. Ev sakinlerinin hiçbirinin maske takmadığı görülürken bu kişilerin Miami Üniversitesi öğrencisi 20 kişi olduğunu öğrenen polis, şahıslardan birine kimlik kontrolü yaptı.

"Partiye katılan herkes pozitif"

Kimlik bilgilerinde yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirlenen şahsa polis, bu bilginin doğru olup olmadığı sorusunu yöneltti. 'Evet' cevabı alan polis, öğrenciye bunun ne zaman olduğunu sordu. Öğrenci ise testin geçen hafta yapıldığını söyleyerek, partiye katılan herkesin koronavirüs pozitif olduğunu bildirdi.

Miami Üniversitesi, Kovid-19 önlemlerini ihlal eden toplu etkinlikleri, kamu sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile yasaklamıştı.

Önlemlerin ihlalinin, öğrencilerin eğitiminin askıya alınması ile sonuçlanabileceği bildiriliyor.