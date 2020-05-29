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ABD'de iki kelimenin kullanılmasına yasak getirildi

Koronavirüsünün merkez üssü haline dönüşen ABD'de de salgından sonra önemli sorun haline gelen ırkçılık ve polis şiddetinin ardından New YorK'TA önemli bir karar alındı. New York kenti belediye meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve ‘yasadışı göçmen' (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:06:00 - 2020-05-29 12:12:24
ABD'de iki kelimenin kullanılmasına yasak getirildi

ABD'de, polisin gözaltı işlemi sırasında bir siyahi vatandaşın boynuna dizini dayayıp dakikalarca nefes almasını engelleyerek ölümüne sebep olduğu görüntüler ülkede infiale yol açtı. Ülkede artan ırkçılık ve polis şiddetine karşı New York kenti belediye meclis üyeleri önemli bir karara imza attı. New York kenti belediye meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve ‘yasadışı göçmen’ (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı. Yetkililer, bu kelimelerin insanları alçaltıcı olduğunu belirtti.

Yabancı kelimesini yasaklayan ilk kent oldu

New York kenti yabancı ve yasadışı kelimelerinin göçmenler için kullanılmasını yasaklayan ilk ABD kenti oldu. Geçen Perşembe günü belediye meclisinde kabul edilen tasarıyla bu terimlerin insanları alçaltıcı olduğu ifade edilerek şehrin yasal belgelerinde bundan böyle kullanılmayacağı belirtildi.

Yabancı ve yasadışı göçmen kelimeleri yerine ‘vatandaş olmayan’ (noncitizen) kelimesi kullanılacak. Belediye Meclisi Sözcüsü Corey Johnson kararla ilgili yaptığı açıklamada, hiçbir kişinin doğası gereği yasadışı olamayacağını belirtti.

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