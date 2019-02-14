ABD’de hükümet borcu rekor kırdı

Trump’ın ekonomik güçlenme vadettiği ABD’de hükümet borcu, 22 trilyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplam hükümet borcunun 22.01 trilyon dolar olduğu belirtildi.Donald Trump’ın 20 Ocak 2017’de başkanlık koltuğuna oturmasıyla bu rakam 19.95 trilyon dolara ulaşmıştı. Borç tutarı ABD Başkanı Trump’ın Aralık 2017’deki vergi indirimi tasarısını imzalamasından ve Kongre’nin yerel ve askeri programlara harcamaları artırmasından bu yana sürekli olarak artış gösteriyor. Hükümet borcu, yıllık bütçe açıklarının toplamıyken Kongre Bütçe Ofisi (CBO), bu yılki açığın 897 milyar dolar tutarında olacağını öngörüyor.

CBO’nun tahminlerine göre bütçe açığı, 2022 mali yılına gelindiğinde 1 trilyon dolara ulaşacak ve 2029’a kadar hiçbir zaman bu rakamın altına düşmeyecek.

Donald Trump yönetimi Aralık 2017’de uygulamaya konulan vergi indirimlerinin ekonomik büyümeye ivme kazandıracağını iddia etmişti.