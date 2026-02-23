ABD’de hipnoz iddiası: Okulda yapılan seanslar ölümle sonuçlandı

Florida’daki North Port High School’da görev yapan müdür Dr. George Kenney, üç öğrencinin ölümü sonrası ülke gündemine oturdu. 2011 yılında gerçekleşen olayın belgeselinin yakın zamanda yayınlaması da sosyal medyada konuyu en çok konuşulanlar arasına soktu. Belgeselin ardından ortaya çıkan ve geniş kitlelere yayılan haber ise şöyle: 16 yaşındaki Marcus Freeman, Wesley McKinley ve Brittany Palumbo, Kenney’nin özel hipnoz seanslarına katıldıktan haftalar sonra hayatını kaybetti. Olay, son dönemde yayımlanan belgesellerle yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

İLK ÖLÜM TRAFİK KAZASINDA

15 Mart 2011’de 16 yaşındaki Marcus Freeman, kız arkadaşıyla araç kullanırken aniden “garip bir yüz ifadesi” takındı ve kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Freeman olay yerinde hayatını kaybederken, kız arkadaşı ağır yaralı kurtuldu.

Freeman’ın arkadaşları, sporda ağrı hissetmemek için hipnoza gittiğini ve maçlardan sonra “boş bakışlarla” dolaştığını anlattı.

İKİNCİ ÖLÜM İNTİHAR

8 Nisan 2011’de 16 yaşındaki Wesley McKinley intihar etti. Kenney, olaydan bir gün önce öğrenciyi hipnoz ettiğini kabul etti ve seansın yaklaşan sınav stresi nedeniyle yapıldığını söyledi.

McKinley’nin annesi, seans sonrası oğlunun “adeta zombiye dönmüş gibi” davrandığını ifade etti. Arkadaşları ise ölümünden önce sıra dışı davranışlar sergilediğini ve kendisine vurulmasını istediğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ ÖĞRENCİ DE HAFTALAR SONRA HAYATINI KAYBETTİ

4 Mayıs 2011’de Brittany Palumbo evindeki dolapta asılı halde bulundu. Ailesi, Palumbo’nun notlarını yükseltmek amacıyla hipnoz seansına katıldığını belirtti.

Kenney başlangıçta Palumbo’yu hipnoz etmediğini savundu, daha sonra stres altında “yanlış ifade verdiğini” söyledi.

75 ÖĞRENCİYE HİPNOZ, ANCAK LİSANS YOKTU

Sarasota Herald-Tribune’un haberine göre Kenney, yıllar içinde yaklaşık 75 öğrenciye hipnoz uyguladı. Seanslar kayıt altına alınıyor, öğrencilerden yazılı veli izni alınıyordu. Bazı öğrenciler hipnoz sonrası notlarının yükseldiğini iddia etti.

Ancak Kenney’nin lisanslı bir hipnoterapist olmadığı ortaya çıktı.

HUKUKİ SÜREÇ VE TAZMİNAT

Kenney hakkında “lisanssız hipnoz uygulamak” suçlamasıyla iki kabahat davası açıldı. “No contest” (itiraz etmeme) savunması yapan Kenney, hapis cezası almadı. İki ayrı altı aylık denetimli serbestlik cezası ve 50 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

2012’de görevinden istifa etti.

2015’te Sarasota County School Board, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine kişi başı 200 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

BELGESEL YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Olay, son olarak yayımlanan belgesel yapımlarla tekrar tartışmaya açıldı. Aileler, hipnoz seanslarının gençler üzerindeki etkisinin yeterince araştırılmadığını savunurken, bazı uzmanlar hipnozun yanlış uygulanması halinde psikolojik riskler doğurabileceğine dikkat çekiyor.