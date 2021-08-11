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ABD'de helikopter yola düştü! Havalimanındaki uçuşlar durduruldu
Dünya ABD'de helikopter yola düştü! Havalimanındaki uçuşlar durduruldu
Dünya

ABD'de helikopter yola düştü! Havalimanındaki uçuşlar durduruldu

ABD’nin Chicago kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle helikopter yola düştü. Pilotun yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatılırken havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 20:10:00 - 2021-08-11 20:12:13

ABD’nin Chicago kentinde Robinson R44 tipi bir helikopter yola düştü. Pilot hafif şekilde yaralanırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde özel bir helikopter, Chicago Executive Havalimanı yakınlarında Milwaukee Caddesi’ne düştü. Polis, yerel saatle 06.40 sıralarında ihbar aldıklarını belirterek, helikopterde yalnızca pilotun bulunduğunu aktardı.

Caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı

Hafif şekilde yaralanan pilot hastaneye kaldırılırken, caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Helikopterin kalkış yaptığı havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Federal Havacılık Dairesi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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