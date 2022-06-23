  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de helikopter kazası: Ölüler var
Dünya

ABD'de helikopter kazası: Ölüler var

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 16:36:00 -
ABD'de helikopter kazası: Ölüler var

ABD Federal Havacılık İdaresince (FAA) yapılan açıklamada, Vietnam Savaşı dönemine ait turistik amaçlı kullanılan "UH-1B" tipi helikopterin Logan County bölgesinde yere çakıldığı bildirildi.

Düştükten sonra alev alan helikopterdeki 6 kişi yaşamını yitirirken, yolcular hakkında detay paylaşılmadı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23