ABD'de hareketli anlar! Tanklar Beyaz Saray önünde
Amerika’da tanklar 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlaması nedeniyle Beyaz Saray önüne dizildi.04 Temmuz 2019 Perşembe 12:52
Amerikalılar bu yıl farklı bir 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamasına hazırlanıyor. Başkan Donald Trump, Lincoln Anıtı önünde konuşma yaparak ABD başkanlarının 4 Temmuz kutlamalarında Beyaz Saray’ın dışına çıkmama geleneğini değiştirecek. Tek değişiklik bu değil; bu yıl ayrıca başkentin belirli noktalarında tanklar sergilenecek ve savaş uçakları gösteri amaçlı uçacak. Trump, bu yılki havai fişek gösterisinin bugüne kadarki en büyüğü olacağını belirtiyor.
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