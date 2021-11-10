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Ekonomi ABD'de hanehalkı borcu 15 trilyon doları aştı
Ekonomi

ABD'de hanehalkı borcu 15 trilyon doları aştı

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez 15 trilyon doları geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 00:33:00 -
ABD'de hanehalkı borcu 15 trilyon doları aştı

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesi tarafından hazırlanan 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9 artarak 15,24 trilyon dolara çıktı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, 286 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 890 milyar dolar arttı.

Yüksek fiyatlar konut ve otomobil kredileri kaynaklı borçları artırdı

Bu dönemde ABD'de hanehalkı borcunun artmasında, yükselen fiyatların konut ve otomobil kredileri kaynaklı borçları artırması etkili oldu.

Konut kredileri, Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek paya sahip olmaya devam ederken, söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 230 milyar dolar arttı ve 10,67 trilyon dolara ulaştı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,58 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,44 trilyon dolarla otomobil kredileri ve yaklaşık 800 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 28 milyar dolar, kredi kartı borçları 17 milyar dolar, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar ise 14 milyar dolar arttı.

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