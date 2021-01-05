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Dünya ABD'de gündem olan eczacı suçunu itiraf etti! "Aşıları bu yüzden yok ettim"
Dünya

ABD'de gündem olan eczacı suçunu itiraf etti! "Aşıları bu yüzden yok ettim"

ABD'de koronavirüs aşılarını sabote ettiği gerekçesiyle tutuklanan şahıs, aşıların güvenli olmadığını düşündüğü için hepsini bilerek yok ettiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:41:00 -
ABD'de gündem olan eczacı suçunu itiraf etti! "Aşıları bu yüzden yok ettim"

ABD'de Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklanan Stephen Brandenburg'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Wisconsin eyaleti Grafton Polis Departmanı, Stephen Brandenburg'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD medyasında yer alan habere göre, eczacı Stephen Brandenburg'un, güvenli olmadığına inandığı gerekçesiyle aşı şişelerini bozduğunu ve Kovid-19 aşısının insanların DNA’sını değiştirdiğine işaret eden hiçbir kanıtın olmadığı ifade edildi.

Brandenburg'un Ozaukee İlçe Bölge Savcısı Adam Gerol’a Zoom üzerinden yapılan duruşma sırasında itiraflarda bulunduğu ifade edildi. Grafton polisi, Brandenburg'un, 24-25 Aralık tarihlerinde şişeleri Advocate Aurora Hastanesi'nde bulunan Kovid-19 aşılarına sabotaj düzenlediği, aşıları soğutulmuş depodan "kasıtlı olarak" çıkardığını ve onları bozulması için dışarıda bıraktığını itiraf ettiğini belirtti.

Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklandığını söylenmişti. Hastane yetkilileri, 26 Aralık'ta yanlış yerleştirilmiş şişeler keşfedildikten sonra ilk başta bunun kasıtsız bir hata olduğunu düşündüklerini söylemiş, ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından geçtiğimiz perşembe günü aşının buzdolabından kasıtlı olarak çıkarıldığını kabul etmişti.

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