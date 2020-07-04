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Gündem

ABD'de gündem FETÖ... Devleti dolandırdılar

FETÖ'nün sahibi ABD'yi de dolandırdığı ortaya çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında Federal Hükümet tarafından küçük işletmelere verilen yardımı terör örgütünün sözleşmeli okulları için aldığı belirtildi. FETÖ'ye kaptırılan 15.8 milyon dolar, Amerikan TV'si NBC'den duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 18:32:00 -
ABD'de gündem FETÖ... Devleti dolandırdılar

Fetulahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönetildiği sistemi de dolandırdı. Haşhaşilerin devletin küçük işletmelere verdiği Kovid-19 yardımını da aldığı ortaya çıktı.

NBC canlı yayınla ifşa etti

Amerikan NBC televizyonu FETÖ'nün Kaliforniya'daki sözleşmeli okullarının önünde canlı yayın yaparak, okulun milyonlarca dolar "Federal Küçük İşletmeler Borcu" aldığını duyurdu. Federal Eğitim Hibeleriyle Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını iç ettiği için daha önce soruşturma geçiren okulun aldığı milyonlarca dolarlık yeni borcu ise koronavirüs döneminde küçük özel işletmelerinin hayatta kalabilmesi için kullandığı belirtildi.

Dev borç

Kanal, FETÖ okulunun uzmanları endişelendirdiğini açıkladı. FETÖ okullarına ilişkin ABD'de ulusal bir kanalda ilk kez böylesine geniş bir habere yer verildi. 23 Haziran'da yayınlanan haber ABD'de büyük ses getirdi. Haberde FETÖ Okulu Magnolia Schools'un (Manolya Okulları) ABD'de küçük işletmelere verilen "Maaş Ödeme Koruma Programı" (PPP) kapsamında koronavirüs önlemleri esnasında 15.8 milyon dolarlık borç aldığı belirtildi.

 

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Yorumlar

Ali

. 15 milyon neki yeni münafıklar kaç para ve zamanda yetişir. Cia cilar dosyayı örter. Yani bişe çıkmaz
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Asim Keskin

Avrupayi da, ozellikle Almanyayi da yiyorlar, ne zaman patlakverir meraktayim. Almanyaya ilticalar (suriye, irak, libya, afgnaistan hepsi) en binlara yaradi.
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