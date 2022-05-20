ABD'de görev yapan Türk profesörden maymun salgını için kritik öneri

Yeniakit Ankara

Maymun çiçeği salgını konusunda araştırmalarda bulunan Prof. Dr. Derya Unutmaz endişe edecek bir durum olmadığını belirterek, “Bizim de bir miktar temin etmemiz, her ihtimale karşı faydalı olur.” dedi.

Avrupa ve ABD’de Maymun Çiçeği salgının yayılması üzerine tüm gelişmeleri takip eden ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz sosyal medya hesabından Türkiyeye de önerilerde bulundu. Çok fazla endişe edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, “Biraz önce ABD ilaç kurumu FDA, çiçek hastalığı (#smallpox) için geliştirilmiş bir ilacı maymun çiçeği virüsü (#Monkeypox) için onayladı. Eski çiçek aşıları da çok etkili. Monkeypox vakalarının bulaşması oldukça garip olmakla birlikte, korkulacak, endişe edecek bir durum yoktur. İlacın onayı ile alakalı haber. Avrupa’da onaylı olduğu anlaşılıyor. Bizim de bir miktar temin etmemiz, her ihtimale karşı faydalı olur.” ifadelerini kullandı.