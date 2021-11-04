ABD'de gıda skandalı: Keklerin içinden çıkanlar hayrete düşürdü
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki marketlerde paketlenmiş hazır gıda olarak satılan Tastykake kekleri, metal tel örgü parçacıkları karıştığı şüphesiyle geri çağrıldı.
ABD'de Flowers Foods bünyesinde üretilen Tastykake kekleri, metal tel örgü parçacıklarının karışması şüphesiyle 8 eyaletten birden toplanıyor. Şirketin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) internet sitesinde 31 Ekim’de yayınlanan açıklamasında, ülkenin en büyük perakende market zinciri Walmart’ta çoklu paketlerde satılan Tastykake keklerinin ihtiyati tedbir kapsamında geri çekildiği bildirildi.
Bir satıcının keklerin kontaminasyona (yabancı madde etkisi ile kirlenme) uğradığı konusunda uyarıda bulunmasının ardından ürünlerin geri çağrılması kararının alındığı ifade edilen açıklamada, 8 eyalette yaklaşık 500 Walmart şubesinden söz konusu keklerden satın alanların kekleri atması veya iade etmesi gerektiği belirtildi. Geri çağrılan ürünlerin son kullanma tarihlerinin 14-21 Aralık arasında olduğu kaydedildi.