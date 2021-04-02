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Dünya ABD'de felaketi yaşıyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de felaketi yaşıyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1064 artarak 553 bin 140'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 17:17:00 -
ABD'de felaketi yaşıyor! Son 24 saatte...

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 79 bin 256 artış göstererek 30 milyon 541 bin 4'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1064 artarak 553 bin 140'a çıktı.

California 3 milyon 671 binden fazla vaka ve 59 bin 411 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 797 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 64 binden fazla vakayla Florida izliyor.

56 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 99 milyondan fazla kişiye ilk doz, 56 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 839 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 303 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 325 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 203 bin 664 ölümle Meksika izliyor.

 

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