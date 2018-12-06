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ABD'de fabrika siparişleri 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti

Ülkede fabrika siparişleri, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 2,1 gerileyerek 502,7 milyar dolar oldu- Temmuz 2017’den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden siparişlerin yüzde 2,0 azalması bekleniyordu

06 Aralık 2018 Perşembe 18:37
ABD'de fabrika siparişleri 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, ekim ayında yüzde 2,1 gerileyerek son 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, fabrika siparişleri, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 2,1 gerileyerek 502,7 milyar dolar oldu. Temmuz 2017’den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden siparişlerin yüzde 2,0 azalması bekleniyordu.

Beklenenden fazla gerileyen fabrika siparişlerinde, ulaşım kaleminin yüzde 12 daralarak son bir yılın en kötü performansını göstermesi belirleyici oldu. Ulaşım hariç fabrika siparişlerinin ise ekimde yüzde 0,3 yükseldiği belirtildi.

Aynı dönemde, dayanıklı tüketim mallarına yönelik talebin ise yüzde 4,3 gerilediği bildirildi.

Bu arada, eylül ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki artış yüzde 0,7’den yüzde 0,2’ye revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Analistler, ekimde yaşanan gerileme ve önceki aya yapılan negatif revizyonun imalat sektöründe ivme kaybı yaşandığına işaret ettiğini ve bunun dördüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:37
  1. ABD fabrika siparişleri

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