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ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta yeni ölüm

Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:44
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta yeni ölüm

ANKARA (AA) - ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı" sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

"Independent" gazetesinin haberine göre, sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanan kişilerde görülen ve henüz tıbbi olarak tanımlanamayan hastalık nedeniyle Kansas eyaletinde bir kişinin yaşamını yitirdiği ve böylece 33 eyalette görülen 450 vakada 6. ölümle karşılaşıldığını bildirdi.

Kansas sağlık departmanından yapılan açıklamada, "hızla gelişen semptomlarla" hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 50'li yaşlarındaki kişinin, eyalette elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı sanılan ilk ölüm olduğunu belirtti.

Açıklamada, ölen hastanın hangi tür ürünleri kullanıldığına dair ayrıntılı bilgi sahibi olunmadığı ifade edildi.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Doktorlar, hastalığın bir tür solunum yolu tahribatına benzediğini, vücudun solunan yakıcı bir maddeye tepki verdiğinin anlaşıldığını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 28 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirilmişti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedilmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:44
  1. ABD
  2. elektronik sigara kaynaklı hastalık

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