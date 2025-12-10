ABD’de dokunana vize yok: Hani bizde ifade özgürlüğü yoktu onlarda vardı!

"İfade özgürlüğü" vurgusu yapan Batı ülkelerinin aksine ABD, vize muafiyet programındaki İngiltere, Almanya, Fransa gibi 42 ülkeden gelecek turistlerin dijital seyahat izni (ESTA) başvurularında, son 5 yıla ait sosyal medya geçmişlerini ve son 10 yıla ait e-posta adreslerini incelemeyi planlıyor. The New York Times'ın duyurduğu bu yeni plan, başvuru yapan kişilerden istenen kişisel verilerin kapsamını genişleterek, AB ülkeleri başta olmak üzere müttefik ülke vatandaşlarının bile sıkı dijital takibe alınmasını öngörüyor.

ABD'DEN VİZE MUAFİYETİNE 'SOSYAL MEDYA' KISITLAMASI

The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza, vize muafiyeti programına dahil olan ülkelerden gelecek turistlere uygulamayı planladığı yeni tedbirleri yayımladı.

Aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 42 ülkeden vatandaşların dijital seyahat izni aldıkları sürece ABD'de vizesiz 90 güne kadar kalmasına izin veren programa yönelik yeni plan, başvuru yapan kişilerden istenen bilgilerin kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

Planın kabul edilmesi halinde, olası ziyaretçilerden sosyal medya hesaplarında son 5 yıla kadar verilerin yanı sıra son 10 yıla ait e-posta adreslerini ve aile üyelerinin isim, doğum tarihi, ikamet yerleri gibi bilgileri sağlaması da istenecek.

Mevcut sistemde, vize muafiyetine sahip ülkelerden başvuru yapanlar, iletişim bilgilerini vererek 40 dolar karşılığında dijital seyahat izni programına kayıt yaptırıyor ve izinleri 2 yıl geçerli oluyor.