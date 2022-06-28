ABD'de dış ticaret açığı yılın en düşük seviyesinde! İşte o rakamlar...

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı geçen ay yüzde 2.2 düşüşle 104.3 milyar dolara geriledi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini 104.8 milyar dolardı.

Bu dönemde ihracat yüzde 1.2 artarak 176.6 milyar dolara çıktı. İthalat ise yüzde 0.1 düşerek 280.9 milyar dolar oldu.

Yılın ilk çeyreğinde genişleyen dış ticaret açığı ikinci çeyreğin başından bu yana daralıyor.

Yine bugün açıklanan veriye göre ülkede S&P CoreLogic Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksi Nisan'da yüzde 20.6'dan yüzde 20.4'e geriledi. Böylece 2021'in sonundan bu yana ilk kez fiyat artış hızı geriledi. 20 kentte konut fiyat endeksi ise yüzde 21.2 arttı, önceki ay artış oranı yüzde 21.1'di.