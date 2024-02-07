ABD'de dış ticaret açığı iddialarına yanıt: 2023'te milyar dolarlık rekor! Ticaret verileri açıklandı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artışla 62,2 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentilerine neredeyse paralel gerçekleşen dış ticaret açığının, bu dönemde 62 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüyordu.

Dış ticaret açığı, Kasım 2023'te 61,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,5 artışla 258,2 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 1,3 artarak 320,4 milyar dolara yükseldi.

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ABD'nin geçen yıl ithalatı azaldı, ihracatı arttı

ABD'nin dış ticaret açığı 2023 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,7 azalarak 773,4 milyar dolara geriledi.

Ülkenin dış ticaret açığında geçen yıl 2009'dan bu yana en büyük düşüş kaydedildi.

ABD'nin dış ticaret açığı 2022'de 951,2 milyar dolarla rekor seviyeye çıkmıştı.

Ülkenin ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artışla 3,1 trilyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 3,6 azalışla 3,8 trilyon dolara düştü.

Çin'e karşı verilen dış ticaret açığı azaldı!

ABD'nin Çin karşısında verdiği ticaret açığı geçen yıl yaklaşık yüzde 27 azaldı ve 279,4 milyar dolarla 2010'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ülkenin Meksika'ya karşı verdiği dış ticaret açığı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 17 artarak 152,4 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (54,9 milyar dolar), Hollanda (43,7 milyar dolar), Hong Kong (23,6 milyar dolar), Avustralya (17,7 milyar dolar), Belçika (15,8 milyar dolar) ve İngiltere (9,8 milyar dolar) oldu.