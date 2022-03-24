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Ekonomi ABD'de dikkat çeken durum! Beklenenden fazla azaldı
Ekonomi

ABD'de dikkat çeken durum! Beklenenden fazla azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık yüzde 2,2 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 17:13:00 -
ABD'de dikkat çeken durum! Beklenenden fazla azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık yüzde 2,2 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 271,5 milyar dolara geriledi.

Nisan 2020'den beri en büyük düşüşü gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Söz konusu veri, ocakta yüzde 1,6 artışla 277,6 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin geçen aydaki azalışında, art arda 3 aylık yükselişin ardından ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 5,6 azalması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler geçen ay yüzde 0,6 azalırken, savunma hariç siparişler yüzde 2,7'lik düşüş kaydetti.

Ömrü en az 3 seneyi bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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