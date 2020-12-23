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Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentiyi aştı
Ekonomi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentiyi aştı

Piyasa beklentisinin üzerinde artış gösteren verinin, söz konusu dönemde yüzde 0,6 artması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:48:32 -
ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı mal siparişleri, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artışla 244,2 milyar dolara çıkarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 244,2 milyar dolara yükseldi.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğilimini yavaş da olsa sürdüren ve bu dönemde piyasa beklentisinin üzerinde artış gösteren verinin, yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.

Siparişlerin kasım ayındaki yükselişinde, ulaştırma ekipmanlarına yönelik talep etkili oldu. Bu dönemde ulaştırma ekipmanları siparişleri yüzde 1,9 arttı.

Ekim ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış yüzde 1,8'e, siparişlerin toplam tutarı da 242 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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