  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de darbe bilançosu artıyor
Dünya

ABD'de darbe bilançosu artıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresinin Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan çatışmalarda ağır yaralanan bir polis memurunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 05:18:00 -
ABD'de darbe bilançosu artıyor

Kongrenin Başkan Donald Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün öldüğü açıklandı.

Ölen polisin kimlik bilgileri henüz paylaşılmazken, Kongredeki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkmış oldu.

Olayları kontrol altına almakta yetersiz kaldığı gerekçesi ile Kongre Polis Şefliği eleştirilere maruz kalmıştı.

Güvenlik zafiyetine ilişkin tartışmalar üzerine Kongre Polis Şefi Steven Sund görevinden istifa edeceği açıklandı.

Kongre Polis Şefliği Sözcüsü Gus Papathanasiou, Sund'ın 16 Ocak'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığını tescillemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
Gündem

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan Kobani İddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Karara göre; cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin e..
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağdı
Siyaset

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağdı

DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'a perde arkasından destek verdiği öne sürülen Abdullah Gül, Körfez krizinin sona ermesine ilişkin tepki çe..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay