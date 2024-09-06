ABD'de "ÇİN AJANI" skandalı! Resmen servet akıtılmış

ABD'nin kalbi sayılan New York'ta yıllarca Çin'e casusluk mu yaptı? New York Valisi'nin eski danışmanı Linda Sun gözaltında.

"10 YIL BOYUNCA ÇİN'E AJANLIK YAPTI" İDDİASI

Geçtiğimiz yıl mart ayında Sun'ın usulsuz davranışlarda bulunduğu ifade edilerek işine son verilmişti. Amerikan Adalet Bakanlığı, New York Valisi Kathy Hochul'ın eski danışmanı Linda Sun'ı Çin hükümeti adına hareket etmekle suçlandığını duyurdu. Sun'ın eşi Chris Hu da suç ortaklığı, kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve kimlik bilgilerini kötüye kullanmakla yargılanacak.

ABD'DEKİ ÇİN AJANINA SERVET AKITILMIŞ

FBI ajanları, Sun'ın Çin hükümetinden milyonlarca dolar aldığını söyledi. Bu parayla biri 4 diğeri, 2 milyon dolarlık iki ev ve lüks spor araç satın almak için kullandığını dile getirdi. Tüm bu şüpheler üzerine bu ev, FBI baskınının odak noktası oldu.