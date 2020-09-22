ABD'de 'Çin ajanı' krizi!
ABD'nin en büyük şehirlerinden biri olan New York şehrinde görevli bir polis memurunun Çin'e ajanlık yaptığı ortaya çıktı.
New York Polis Departmanında (NYPD) görevli polis memuru Baimadajie Angwang hakkında Federal savcılık tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Angwang'ın Tibetliler hakkında Çin konsolosluk yetkililerine bilgi aktardığı belirtildi.
Dava dilekçesinde, Queens bölgesinde görev yapan memur Angwang'ın, pozisyonunu kötüye kullandığı ve "yasa dışı ajan" gibi, Tibetliler hakkında Çinli yetkililere bilgi verdiği iddia edildi.
Memur Angwang'ın casusluk suçu yanında dolandırıcılık, yanlış beyanda bulunma ve engelleme gibi suçlamalardan da dava açılacağı bildirildi.