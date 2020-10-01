ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde bir cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentindeki bir cenaze evine düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel televizyon kanallarının haberine göre saldırı, onlarca kişinin bulunduğu bir ortamda Serenity Cenaze Evi'nde gerçekleşti.
Yetkililer, 24-48 yaşları arasında 7 kişinin vurularak en yakın hastanelere götürüldüğünü bildirdi.
Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, yerel kanallara yaptığı açıklamada, saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.