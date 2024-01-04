ABD'de cami imamı katledildi!

ABD'nin Newark kentinde bulunan Muhammed Mescidi'nin imamı, mescid önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehid oldu.

Newark kentinde bulunan Muhammed Mescidi'nin imamı Hasan Şerif, sabah saatlerinde mescid önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Şerif müdahaleye rağmen şehid oldu.

Polis, katledilen imamın birden fazla kez vurulduğunu açıkladı.

Olayın ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerinin, mescid etrafında güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

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Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin New Jersey şubesi, saldırıyla ilgili bilgisi olan herkesin polisle iletişime geçmesini isteyen bir bildiri yayımladı. Ayrıca saldırganın yakalanmasını sağlayacak bilgileri sağlayan herkese 25 bin dolar ödül verileceği belirtildi.

Saldırının, siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ekim ayından bu yana Müslümanlara yönelik tehdit, şiddet ve nefret söylemlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.