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Dünya ABD'de büyük panik! Herkes Kongre Binası'nı konuşurken oraya bomba yerleştirildi
Dünya

ABD'de büyük panik! Herkes Kongre Binası'nı konuşurken oraya bomba yerleştirildi

ABD'de Trump yanlısı protestocular Kongre Binası'nı basarken, Donald Trump'ın da mensubu olduğu Cumhuriyetçilerin merkez binasında bomba bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 08:08:00 -
ABD'de büyük panik! Herkes Kongre Binası'nı konuşurken oraya bomba yerleştirildi

ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Kriz çanları çalan ülkede bir kötü haber de, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) binasından geldi. New York Times'ta yer alan habere göre, brifing veren yetkililer, binada patlayıcı bulunduğunu duyurdu.

Bir RNC yetkilisi, binanın tahliye edildiğini ve patlayıcının bir bomba ekibi tarafından başarıyla imha edildiğini söyledi.

Demokratların merkezinde de şüpheli paket

RNC merkezinin yanı sıra, Demokratik Ulusal Komitesi Genel Merkezi yakınlarında bulunan şüpheli paket de, binanın tahliye edilmesine neden oldu.

Olaya ilişkin açıklama yapan bir yetkili, DNC'deki pakette henüz ne olduğu tespit edilmedi.

RNC ve DNC, ABD Kongre Binası'na sadece birkaç blok uzaklıktadır.

Kaynak: Star.com.tr

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