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ABD'de büyük kriz! Trump'a 'çekilmeyelim' resti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının doğru bir hamle olmadığını açıkladı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:21
ABD'de büyük kriz! Trump'a 'çekilmeyelim' resti

CENTCOM Komutanı Votel, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığını ve terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'la tek başına mücadele etmeye hazır olmadığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den ABD askerlerini çekme kararına katılmadığını ve DEAŞ'ın yenilmekten hala uzak olduğunu belirtti.

Amerikan CNN kanalına açıklamalarda bulunan Votel, terör örgütü PKK/YPG'nin paravanı olan Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kastederek, sahadaki müttefiklerinin tek başına DEAŞ tehditiyle henüz baş etmeye hazır olmadığını ve ABD yardımı olmadan örgütü yenemeyeceklerini söyledi.

"Yardımımız bekleniyor"

"Bu konuda hala yardımımıza gereksinim duyuyorlar" diye konuşan Votel, ABD ordusunun "iyi hazırlanmış askeri bir kampanya" icrasının hala ortasında olduğunu sözlerine ekledi.

Votel, "Yerli ortaklarımızın bizim yardımımız olmadan DEAŞ'ı ele alabilmesini istiyoruz. Bu tehdidi kendi başlarına halledebilmesi DEAŞ'a karşı misyonumuzun yerine geldiğini gösteren başka bir önemli kriter olacak" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir tavsiyede bulunamazdım"

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu'nda konuşan ve Trump'ın kendisine danışmadan çekilme kararını aldığını aktaran Votel, "(Suriye'den çekilme) açıkçası bu öneride bulunmazdım" şeklinde konuştu,

DEAŞ'a askeri baskının devam etmesi gerektiğinin altını çizen Votel, "(DAEŞ'in) hala liderleri var, hala savaşçıları var, hala kaynakları var. Bu yüzden devam eden askeri baskımız bu ağın peşinden gitmek için gerekli" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın 14 Aralık 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında Suriye'den çekilme kararını alması ülkede büyük tepkiyle karşılanmış, Savunma Bakanı James Mattis ve DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kararı protesto etmek için istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:21
  1. ABD
  2. CENTCOM

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