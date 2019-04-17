ABD'de büyük korku! Tam 20 milyar dolar değerinde Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme olarak 20 milyar dolar değerinde gümrük vergisi getireceği ürünlerin listesi yayınladı.

ABD ile uçak üreticilerine verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Avrupa Komisyonu, Washington'a misilleme olarak gümrük vergisi alabileceği 20 milyar dolar değerinde ürünün listesini yayınladı. ABD ve Avrupa Birliği arasında anlaşmazlık yaşanıyor ABD ve Avrupa Birliği, yaklaşık 15 yıldır Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus'a verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor. Listede neler var? Kamuoyunun görüşüne açılan gümrük vergisi alınacak ürünler listesinde balıkçılık ürünleri, tütün, valizler, uçaklar, helikopterler, traktörler ve video oyun konsolları yer alıyor.

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