ABD'de Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya büyük terbiyesizlik! Mekana alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunuyor.

Koronavirüs pandemisine ve aşılara şüpheyle yaklaşan ve ülkesindeki vatandaşlarından da destek gören Brezilya lideri, kentte bulunan bir pizzacıya aşı olmadığı için alınmadı.

New York'ta restoran ve kafelere girebilmek için en az bir doz Kovid-19 aşısı olmak gerektiği belirtilirken aşı olmayan Bolsonaro, pizzasını sokakta yemek zorunda kaldı.

Devlet Başkanı ve bakanların New York'ta sokak ortasında pizza yediği anı fotoğraflayan Bolsonaro kabinesinin Turizm Bakanı Gilson Machado, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.