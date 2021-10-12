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Dünya ABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü
Dünya

ABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego County'deki yerleşim yerine uçak düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 03:24:00 -

ABD'nin Meksika sınırında yer alan San Diego County'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü. San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. En az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

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