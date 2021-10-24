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Dünya ABD’de bir kişinin öldüğü 'Rust' filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi
Dünya

ABD’de bir kişinin öldüğü 'Rust' filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına yol açtığı “Rust” filminin setinde olaydan günler önce yine dolu silahın ateşlendiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:48:00 -
ABD’de bir kişinin öldüğü 'Rust' filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, “Rust” filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin’in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.

Haberde, 16 Ekim’de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda “Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil.” yazdığı ifade edildi.

Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.

Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin, içinde gerçek mermi bulunduğu anlaşılan silahı kendisine yönetmen yardımcısının verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti.

 

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