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Dünya ABD'de bir kanlı saldırı daha
Dünya

ABD'de bir kanlı saldırı daha

ABD'nin Kansas eyaletinde Cadılar Bayramı (Halloween) partisine düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrenci öldü, 6 öğrenci yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 01:15:00 -
ABD'de bir kanlı saldırı daha

Polis Şefi Karl Oakman, basın açıklamasında, Cadılar Bayramı nedeniyle bir evde 100'e yakın davetlinin katıldığı partide kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki bir çocuğun aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini, 15 ila 18 yaş arasında 6 lise öğrencisinin yaralandığını söyledi.

Oakman, "Bu çok talihsiz bir durum. Bu, lise çağındaki öğrencilerin olduğu bir partiydi. Artık herkesin silahı var. Daha akıllı hareket etmeliyiz" dedi.

Ev partisinin sosyal medyada duyurulduğu için tanınmayan bazı kişilerin de geldiğini belirten Oakman, bu kişilerin partiden ayrılmaları istenince kalabalığa ateş açtığı ve koyu renkli bir SUV araç ile olay yerinden ayrıldığını aktardı.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, henüz bir tutuklama yapılmadığı belirtildi.

 

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