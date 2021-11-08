ABD’de bir ilk! Seçimlere Müslümanlar damga vurdu

Münübe Yılmaz

2004 yılında bir müezzinin hoparlörden ezan okumasına izin vererek ABD'de bir ilke imza atan Michigan eyaletinin Hamtramck şehrinde yine bir ilk yaşandı. Amerika’da ilk defa bir yerleşim biriminin belediye meclisinde Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu kentte bu kez belediye başkanlığı ve 6 belediye meclis üyeliğinin 6’sını da Müslüman adaylar kazandı. Geçen hafta yapılan yerel seçimlerde 42 yaşındaki Amer Ghalib Hamtramck belediye başkanı seçilirken; Nayeem Choudhury, Mohammed Hassan, Mohammed Alsomiri, Khalıl Refai, Amanda Jackzkowaki ve Adam Albarmaki belediye meclis üyeliğini kazandı. Meclis üyelerinin üçünün Yemenli, ikisinin Bangladeşli, birinin de beyaz Amerikalı Müslüman olduğu belirtildi. “Müslümanları Hamtramck'tan kovup kasabamızı geri alalım" sloganlarının atıldığı seçimlerde böylesine bir zafer elde edilmesi bütün İslam dünyasını sevince boğdu.