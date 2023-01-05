  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de bir ilk! En genç ve ilk Müslüman kadın Kur'an'a el basarak yemin etti
Dünya

ABD'de bir ilk! En genç ve ilk Müslüman kadın Kur'an'a el basarak yemin etti

ABD'nin Minnesota eyalet meclisine seçilen en genç Müslüman kadın üye Zeynep Mohamed, Kur'an'a el basarak yemin etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 21:29:00 - 2023-01-05 21:33:58
ABD'de bir ilk! En genç ve ilk Müslüman kadın Kur'an'a el basarak yemin etti

ABD'nin Minnesota eyalet meclisine seçilen en genç Müslüman kadın üye Zeynep Mohamed, Kur'an'a el basarak yemin etti ve temsilcilik görevine başladı.

Minnesota Eyalet Senatosu'na seçilen ilk ve en genç Müslüman kadın olan 1997 doğumlu Mohamed, bu eyaletin senatosuna ilk kez aynı anda seçilen 3 siyahi temsilciden biri olarak kayıtlara geçti.

Mohamed'in kişisel internet sitesinde alt sınıf bir aileden geldiği, annesinin para kazanabilmek için bir fabrikada günde 16 saat çalıştığı bilgisi yer alıyor.
Somalili bir göçmen olan Mohamed, Demokrat Parti üyesi ve Senato'da dezavantajlı grupların sesi olmayı hedefliyor.

Daha önce, kendisi de Somalili göçmen olan Ilhan Omar da Minnesota'da Temsilciler Meclisi üyeliği yapmıştı. 2018'de ABD Kongresi'ne seçilen Omar, 2022'deki ara seçimlerde Kongre'deki yerini korumuştu.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! 2023 model Renault Toros'un Türkiye fiyatı! 2.el arabaların yerini ucuz sıfır araçlar aldı
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! 2023 model Renault Toros'un Türkiye fiyatı! 2.el arabaların yerini ucuz sıfır araçlar aldı

Öte yandan galericilere göre, ikinci el otomobil piyasasında ÖTV indirimi nedeniyle son günler hareketlilik yaşanıyor. ikinci el araba yerin..
Türkiye’den doğalgaz alacak olan Bulgaristan o ülke ile anlaştı! Türk Boğazları devre dışı bırakılacak
Ekonomi

Türkiye’den doğalgaz alacak olan Bulgaristan o ülke ile anlaştı! Türk Boğazları devre dışı bırakılacak

Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz alanında yapılan işbirliği anlaşması sonrası Sofya yönetimi Yunanistan ile dikkat çeken bir adıma imza att..
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23