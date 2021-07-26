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Dünya ABD'de bir haftada 430 cinayet
Dünya

ABD'de bir haftada 430 cinayet

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı şiddet verilerini toplayan Silahlı Şiddet Arşivi korkunç bilançoyu açıkladı. Ülkede sadece geçen hafta 915'ten fazla silahlı saldırı meydana geldi, söz konusu saldırılarda 430'dan fazla kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 19:14:00 -
ABD'de bir haftada 430 cinayet

The Hill'in haberine göre, Silahlı Şiddet Arşivi (GVA) tarafından sağlanan veriler, ülkede silahlı şiddet olaylarının arttığını gösterdi.

Veriler, ABD'de 17-23 Temmuz'da 915'in üzerinde silahlı şiddet olayı yaşandığını ve olaylarda 430'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra saldırılarda 1007 kişi ise yaralandı.

Söz konusu tarihler arasındaki silahlı şiddet olayları en çok Illinois (109), Teksas (63), Pensilvanya (59) ve California'da (52) görüldü.

13 bin 500'den fazla intihar olayı

Bununla birlikte 2021 yılı içinde 13 bin 500'den fazla silahlı intihar olayı gerçekleşti. ABD'de bu yıl itibarıyla silahlı şiddet olaylarında, 800'ü 18, 174'ü 12 yaş altı 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu sayı 2020'de 43 bini aşmış ve son 20 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

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