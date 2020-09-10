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Aktüel ABD'de bıçakçı dükkanına asılan "İngilizce konuş ya da 10 dolar fazla öde" yazısı tepki çekti
Aktüel

ABD'de bıçakçı dükkanına asılan "İngilizce konuş ya da 10 dolar fazla öde" yazısı tepki çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:28:59 -
ABD'de bıçakçı dükkanına asılan "İngilizce konuş ya da 10 dolar fazla öde" yazısı tepki çekti

NEW JERSEY (AA) – ABD’nin New Jersey eyaletinde, bıçakçı dükkanına "İngilizce konuş veya 10 dolar fazla öde" yazısı asan iş yeri sahibi tepki çekti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, "İngilizce konuş ya da 10 dolar fazla öde" yazısı asan iş yeri sahibine, "ırkçı", "yabancı düşmanı" diye tepki gösterildi.

Tepkiler üzerine açıklama yapan dükkan sahibi Dave Feinberg, yazıyı kaldırdığını yerine "özür" notu astığını belirtti.

Feinberg, dükkanına gelen müşterilerin İspanyolca konuşmasından yorulduğunu vurgulayarak, "Benim anlayacağım dilden iletişim kurmak için hiçbir çaba sarf etmiyorlar." diye yakındı.

Yazıya gülüp geçileceğini düşündüğünü belirten 71 yaşındaki dükkan sahibi, "Biri fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmış, sonra gürültü koptu. Beni ırkçılıkla suçlayan, iş yerimi kapatmamı söyleyen birçok kişiden mesaj aldım." ifadelerini kullandı.

Feinberg, kendisinin de göçmen kökenli olduğunu ve 1975’ten beri Clifton yerleşkesindeki küçük bıçakçı dükkanını işlettiğini aktararak, amacının kimseyi aşağılamak olmadığını savundu.

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