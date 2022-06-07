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Dünya ABD'De benzin fiyatları rekor kırdı!
Dünya

ABD'De benzin fiyatları rekor kırdı!

Dünya çapında yükselen enerji fiyatları tüm ülkelerde kendini göstermeye başladı. ABD'de bazı eyaletlerdeki akaryakıt fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 14:18:00 -
ABD'De benzin fiyatları rekor kırdı!

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi, küresel ölçekte etkisini gösteriyor.

ABD'de benzin fiyatları, enerji arzında yaşanan aksaklıklar nedeniyle yükselişini sürdürdü.

Fyatlar yükseldi

Amerikan Otomobil Birliği'ne (AAA) göre, ABD'de benzin fiyatları, galon (yaklaşık 4 litre) başına ortalama 4,865 dolara yükseldi.

Connecticut ve New York dahil 10 eyalette, galon başına 5 dolardan fazla ödeme yapıldığı belirtildi.

AB'nin ambargosu etkiledi

Business Insider'ın haberine göre, Kaliforniya'daki bir benzin istasyonu galon başına 9,60 dolar alıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB), Rus ham petrolüne kısmi ambargo uygulanması yönündeki kararından bu yana ham petrol fiyatları tırmanışa geçti.

ABD, Suudi Arabistan'dan piyasaya daha fazla petrol sürmesini istiyor.

Bir petrol analistinin görüşlerine yer verilerek, ilerleyen dönemde çok az rahatlama işaretinin olduğu, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, pompa fiyatlarını düşürmek için yapabileceği birkaç manevra bulunduğu kaydedildi.

Beyaz Saray'ın sahip olduğu az sayıda araca gerekçe olarak, benzin fiyatlarının küresel temeller tarafından yönlendirilmesi gösterildi.

Yurt içi tedarik konusunda kararlar alınabileceği, ancak küresel tabloya etkisinin yansımaması durumunda fiyatlarda da değişiklik olmayacağına dikkat çekildi

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