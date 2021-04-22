ABD'de beklenen fotoğraf geldi
George Floyd'un katili polis memuru Derek Chauvin'in cezaevinden ilk fotoğrafı geldi.
Siyahi George Floyd'un katili polis memuru Derek Chauvin'in cezaevinden ilk fotoğrafı geldi.
Mahkemede suçlu bulunduktan sonra elleri arkadan kelepçelenerek götürülen Derek Chauvin'in, cezaevi tulumu ile çekilmiş sabıkalı resmi basına verildi.
Eski polis memuru Chauvin, ikinci derece kasıtsız cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.
45 yaşındaki eski polis memuru, 40 senehapis cezasıyla karşı karşıya ve cezası sekiz hafta içinde açıklanacak.