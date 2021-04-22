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Dünya ABD'de beklenen fotoğraf geldi
Dünya

ABD'de beklenen fotoğraf geldi

George Floyd'un katili polis memuru Derek Chauvin'in cezaevinden ilk fotoğrafı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 23:20:00 -
ABD'de beklenen fotoğraf geldi

Siyahi George Floyd'un katili polis memuru Derek Chauvin'in cezaevinden ilk fotoğrafı geldi.

Mahkemede suçlu bulunduktan sonra elleri arkadan kelepçelenerek götürülen Derek Chauvin'in, cezaevi tulumu ile çekilmiş sabıkalı resmi basına verildi.

Eski polis memuru Chauvin, ikinci derece kasıtsız cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.

45 yaşındaki eski polis memuru, 40 senehapis cezasıyla karşı karşıya ve cezası sekiz hafta içinde açıklanacak.

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Yorumlar

Mehmed

40 sene ceza almış ya da alacak gibi görünmüyor. Sanki kısa süre çıkacağım ifadesi görünüyor.
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