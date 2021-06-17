ABD’de başörtülü kadın dekan oldu! İYİ Parti ise başörtüsü yüzünden Fatma Kavakçı'yı hedef aldı

ABD’nin prestijli üniversitelerinden Princeton Üniversitesi’nin Kamu ve Uluslararası İlişkiler Okulu’nun dekanlığına siyaset bilimci Amaney Jamal atandı.

Jamal, ABD üniversitelerinde böyle bir göreve atanan ilk Müslüman başörtülü kadın olurken Millet İttifakı’nda CHP ile iş tutan İYİ Parti ise halen başörtülüleri hedef almaya devam ediyor. ABD'de başörtülüler dekan olmaya başlarken biz de ise düşmanlık sürüyor.

104 amiralin darbe bildirisine destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı’na tercümanlık yapan Fatma Kavakçı’yı hedef aldı. Erozan, “Tercüman demek zor. Merve Kavakçı’nın kızı..!” diyerek aslında Kavakçı’nın başörtülü olmasından rahatsız olduğunu gösterdi.

Türkiye'de bunlar konuşulurken ABD'de ilk Müslüman başörtülü kadın olan Amaney Jamal, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, siyasî kalkınma ve demokratikleşme, eşitsizlik ve ekonomik ayrımcılık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki Müslüman göçü ve cinsiyet üzerinde yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Serbestiyet.com’un haberine göre, Filistinli bir ailenin mensubu olarak 1970 yılında Kaliforniya’da doğan Jamal, 10 yaşındayken kızlarının kendi kültürünü ve dinini tanımasını isteyen ailesiyle birlikte Batı Şeria’daki Ramallah’a göçüp, kolej eğitimine kadar Filistin’de yaşadı.

Fatma Kavakçı ise hedef alınıyor

Türkiye'de başörtülü diyerek hedefe konan Fatma Kavakçı ise lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Ardından Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Washington D.C.’de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Bunlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress.