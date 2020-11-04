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Aktüel ABD'de başkanlık yarışında Trump Kansas ve Missouri eyaletlerini kazandı
Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında Trump Kansas ve Missouri eyaletlerini kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 07:08:14 -
ABD'de başkanlık yarışında Trump Kansas ve Missouri eyaletlerini kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump Kansas ve Missouri eyaletlerinde rakibi Demokrat Joe Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim yarışı kazanıyor.

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