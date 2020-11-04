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Aktüel ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı
Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı

Bu sonuçla ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 04:26:13 -
ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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