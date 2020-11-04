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Aktüel ABD'de başkanlık yarışında Connecticut, Colorado ve Washington DC'yi Biden, Arkansas'ı Trump kazandı
Aktüel

ABD'de başkanlık yarışında Connecticut, Colorado ve Washington DC'yi Biden, Arkansas'ı Trump kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 05:51:34 -
ABD'de başkanlık yarışında Connecticut, Colorado ve Washington DC'yi Biden, Arkansas'ı Trump kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Biden Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de rakibi Trump'ı yendi.

2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton her iki eyalet ve Washington'da Trump'a karşı kazanmıştı.

Washington DC eyalet olmadığı için Kongre seçimlerine katılmazken başkanlık seçimine katılıyor.

Diğer taraftan Arkansas eyaletinde ise Trump seçimi kazandı.

Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.


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