ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu
Biden ile eski Başkan Trump arasında geçmesi beklenen seçim yarışına dair yeni bir anket yayınlandı. Ankete göre Amerikan seçmeninin en önem verdiği konu ekonomi. Ve bu konuda Trump, Biden'ın 20 puan önünde çıktı.
Önümüzdeki Anket, katılımcıların bazı politikalarda Trump’a yöneldiğini gösteriyor.
Seçmen, sınır güvenliği ve göçmen politikasını kimin daha iyi kontrol edeceği sorusuna yanıt çoğunlukla Trump yanıtını veriyor. Bu konuda Trump'la biden arasındaki fark 35.
"Sığınmacılara kim daha insani davranır?" sorusuna yanıtta Biden, Trump’a 17 puan fark atıyor.
Trump, suç ve şiddetle mücadele konusunda Biden’a 21 puan fark atarken, biden kürtaj konusu ele alış şeklinde Trump’ın 12 puan önünde.
Seçmenler ayrıca demokrasiyi Biden’ın daha iyi koruyacağını düşünüyor. Ama bu konuda iki isim arasındaki fark sadece 2.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Anket, seçmenlerin Biden’ın İsrail-Hamas çatışmasını ele alış şeklini onaylamadığını da gösteriyor. Seçmenlerin yüzde 60’ı Biden’ın politikasına destek vermiyor.
Ankete katılanların yüzde 45’i Trump’ın hakkındaki davalardan suçlu bulunması halinde Biden’a oy vereceğini belirtiyor.
kasım ayında ABD'nin başkanı kim olacak? Adayların seçim kampanyaları sürerken, anketler de yayınlanmaya devam ediyor.
Buna göre, NBC’nin yaptığı bir ankette Amerikalıların seçimlerde en fazla önem verdiği ekonomi konusunda Trump anketlerde Biden’ın 20 puan önünde.
Ankete katılanlara ekonomiyi daha iyi kimin yöneteceği soruldu. Biden’ın ekonomi politikasına destek yüzde 36 oldu. Katılımcılar ayrıca Trump’ın daha etkili bir başkan olacağını düşünüyor. Bu konuda da iki isim arasındaki fark Trump’ın 16 puan lehine
Spor
Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak
Dünya
Rus casus ağı ifşa oldu! Bomba iddiası: Ukrayna'dan üst düzey isimler var: Rusya'ya giden çok sayıda...
Ekonomi
Yüzer GES potansiyeli! Hayrete düşüren megavat hesabı: kaç olarak hesaplanıyor! Güvenlik için herkes peşinde