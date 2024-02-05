ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu

Önümüzdeki Anket, katılımcıların bazı politikalarda Trump’a yöneldiğini gösteriyor.

Seçmen, sınır güvenliği ve göçmen politikasını kimin daha iyi kontrol edeceği sorusuna yanıt çoğunlukla Trump yanıtını veriyor. Bu konuda Trump'la biden arasındaki fark 35.

"Sığınmacılara kim daha insani davranır?" sorusuna yanıtta Biden, Trump’a 17 puan fark atıyor.

Trump, suç ve şiddetle mücadele konusunda Biden’a 21 puan fark atarken, biden kürtaj konusu ele alış şeklinde Trump’ın 12 puan önünde.

Seçmenler ayrıca demokrasiyi Biden’ın daha iyi koruyacağını düşünüyor. Ama bu konuda iki isim arasındaki fark sadece 2.

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Anket, seçmenlerin Biden’ın İsrail-Hamas çatışmasını ele alış şeklini onaylamadığını da gösteriyor. Seçmenlerin yüzde 60’ı Biden’ın politikasına destek vermiyor.

Ankete katılanların yüzde 45’i Trump’ın hakkındaki davalardan suçlu bulunması halinde Biden’a oy vereceğini belirtiyor.

kasım ayında ABD'nin başkanı kim olacak? Adayların seçim kampanyaları sürerken, anketler de yayınlanmaya devam ediyor.

Buna göre, NBC’nin yaptığı bir ankette Amerikalıların seçimlerde en fazla önem verdiği ekonomi konusunda Trump anketlerde Biden’ın 20 puan önünde.

Ankete katılanlara ekonomiyi daha iyi kimin yöneteceği soruldu. Biden’ın ekonomi politikasına destek yüzde 36 oldu. Katılımcılar ayrıca Trump’ın daha etkili bir başkan olacağını düşünüyor. Bu konuda da iki isim arasındaki fark Trump’ın 16 puan lehine