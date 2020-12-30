ABD'de avukat, koronavirüs tedavisi gören eşini öldürdü
ABD'de avukat John Liquori, evde koronavirüs tedavisi gören eşi Cindy Liquori'yi Noel gecesi uykusunda öldürdü. Liquori ardından ölen eşinin yanına uzanarak intihar etti.
ABD'nin Connecticut eyaletinde meydana gelen olayda, 59 yaşındaki avukat John Liquori, evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 55 yaşındaki eşi Cindy Liquori'yi Noel gecesi uyurken silahla vurarak öldürdü.
Eşini öldüren Liquori, daha sonra ise yataktaki eşinin yanına uzanıp, aynı silahla intihar etti.
Cindy Liquori'nin annesi Claire Palmer'ın da koronavirüs olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Liquori'nin annesinin köpeğine bakmak için annesinin evinde kaldığı öğrenildi.
Cesetlerle karşılaştılar
John Liquori'nin, öncesinde öldürdüğü eşi Cindy'nin kardeşi Lampson Palmer'ı arayarak köpeği almasını istediği belirtildi. Eve giden Lampson'un, çiftin cesetleriyle karşılaştığı ifade edildi. Evde en az 2 adet silahın bulunduğu ifade edilirken, olayın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.