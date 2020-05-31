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Aktüel

ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda atlı polis bir göstericiyi ezdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:45:50 -
ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda atlı polis bir göstericiyi ezdi.


ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd’un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi. Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı’na dava açacağını açıkladı. Polis Departmanı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise “Atlı devriye memurlarımızdan birisinin, bir vatandaşı ezdiğini gösteren videonun farkındayız. Şu anda olayın arkasındaki koşulları inceliyoruz” ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan Houston’daki eylemlerde 150 kişi tutuklanırken, çok sayıda polis memuru ise yaralandı.

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