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Dünya ABD'de anket: Alçak İsrail'in askeri Filistin halkına soykırım yapıyor diyerek kaydetti! VAR açıklaması! Maalesef karşı karşıya
Dünya

ABD'de anket: Alçak İsrail'in askeri Filistin halkına soykırım yapıyor diyerek kaydetti! VAR açıklaması! Maalesef karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2024-01-25 18:30:00 - 2024-01-25 18:45:24
ABD'de anket: Alçak İsrail'in askeri Filistin halkına soykırım yapıyor diyerek kaydetti! VAR açıklaması! Maalesef karşı karşıya

Economist/YouGov tarafından yürütülen yeni bir ankete göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde her üç kişiden biri İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım olduğunu düşünüyor! Filistinlerin beklentilere paralel olarak soykırım olduğu gerçeğini korudu. Savaş yapan İsrail'in alçakça yaptığı soykırıma dair ilişkin anket sonuçları paylaşıldı.

Economist/YouGov tarafından yürütülen yeni bir ankete göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde her üç kişiden biri İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım işlediğini düşünüyor.

Anket sonuçlarına göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 35'i İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekatıyla soykırım yaptığına inanırken yüzde 36'sı soykırım yapmadığını söylüyor. Geri kalan yüzde 29'luk kesim ise soykırım olup olmadığı konusunda kararsız.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yürüttüğü operasyonlarda 25 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Anket sonuçları, Filistinlilere karşı soykırım işlendiğini düşünen Amerikalılar arasında gençlerin ve Demokratların oranını daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Buna göre, 18-29 yaş arası Amerikalıların yüzde 49'u İsrail'in soykırım yaptığını düşünürken karşıt görüşlülerin oranı yüzde 24.
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Demokrat-Cumhuriyetçi taraflar arasındaki ayrım da oldukça belirgin. Demokratlar arasında İsrail'in soykırım yaptığını savunanların oranı yüzde 49'ken Cumhuriyetçiler arasında bu oran yüzde 18. Demokratların yüzde 21'i bunun soykırım olmadığını düşünürken Cumhuriyetçilerin yüzde 57'i bu görüşte.

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