ABD’de alışveriş merkezine silahlı saldırı ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü çok sayıda sayıda insanın da yaralandığı öğrenildi.

El Paso Polis Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı bilgisi teyit edilirken, bölgedeki insanlara Cielo Vista alışveriş merkezinden uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu. Bölgeden gelen yerel haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda yaralananların bulunduğu belirtildi. Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edildi.

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