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Dünya ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı
Dünya

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi’nde silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda yaralıların olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 13:57:00 -
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir alışveriş merkezinde ateş açıldı. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda yaralıların olduğu ve Columbiana Alışveriş Merkezi'ndeki insanların tahliye edildiği bildirildi. Columbiana Alışveriş Merkezi'nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

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